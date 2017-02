Një kod i thjeshtë mund t’ju tregojë nëse telefoni juaj është duke u përgjuar

Një kod i thjeshtë mund të ju tregojë nëse telefoni juaj është duke u përgjuar nga dikush tjetër, ose jo. Para së gjithash, ju duhet të kontrolloni nëse telefoni juaj celular është i nxehtë, edhe pse ju nuk e keni përdorur.





Në qoftë se ka një luhatje të dukshme të temperaturës, kjo do të thotë se telefoni juaj është subjekt i një aktiviteti, dhe për këtë arsye duhet të merren këta dy hapa:





1. Shtypeni kodin *#06# në aplikimin për të bërë thirrje, pas së cilës do të shfaqet kodi IMEI





2. Pastaj në Settings, gjeni opsionin që përmban informacionet në lidhje me telefonin.





Për pajisje Android, ky opsion është në parametrat (Settings), nën “About device” (Rreth pajisjes) në të cilën ekzistoni opsioni “Status”.





Aty do të jenë të shënuar informacione të rëndësishme në lidhje me telefonin tuaj, duke përfshirë edhe kodin IMEI.Nëse dy shifrat e fundit janë të njëjta si në kodin e mëparshëm, përcjell Telegrafi, kjo do të thotë se ju, gjegjësisht telefoni juaj nuk është duke u përgjuar. Nga ana tjetër, në qoftë se numrat tuaj ndryshojnë, kjo do të thotë që keni qenë apo edhe jeni nën vëzhgim të dikujt.





Në telefonat iPhone kodi IMEI është i vendosur nën “About” në rregullimet e përgjithshme.