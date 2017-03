Nishani jep sot “Mjeshtër i Madh” për Edmond Zhulalin

Presidenti i Republikës vlerëson kompozitorin e njohur dhe krijuesin e dhjetëra këngëve. Një jetë në muzikë; nga Festivali Evropian, te himnet për UÇK-në





Kompozitori i njohur, Edmond Zhulali, do të marrë sot nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, titullin “Mjeshtër i Madh”, pas një karriere shumëvjeçare dhe krijimtarie tejet të pasur. Për njeriun e artit, me një arkiv gjigante në krijimtari, vjen sot vlerësimi i merituar nga Kreu i Shtetit. Një kompozitor virtuoz, Zhulali mbetet ndër njohësit dhe krijuesit më të mirë të muzikës së vërtetë shqiptare. Me natyrën e tij të qetë, ai ngjan me pak me kompozitorët e zakonshëm, por tingujt e Zhulalit dinë të trazojnë shpirtin dhe të ngrohin zemrat e miliona shqiptarëve në mbarë botën.





Jeta

Edmond Zhulali u lind në qytetin e Peshkopisë. Prindërit e tij me origjinë nga Gjirokastra kanë qenë arsimtarë dhe kanë punuar si mësues në rrethin e Dibrës. Që i vogël ka lindur dashuria e talenti i tij për muzikën dhe në moshën gjashtë vjeç e gjysmë, luajti në kitarë me Ansamblin e Pionierëve në Tiranë. Dëshira e tij për të studiuar muzikën u plotësua në shkollën e mesme, pasi konkurroi dhe fitoi në shkollën e mesme të muzikës në Shkodër. Pastaj bëri stazhin e zakonshëm që ishte një vit pas shkollës së mesme dhe më pas ka mbaruar Akademinë e Arteve për degën muzikë trombë dhe ka studiuar edhe për kompozicion. Pas përfundimit të Akademisë u emërua në qytetin e Peshkopisë si drejtues muzike i Estradës. Aty ka punuar rreth 8 vjet. Në vitet 1991-1992, Edmond Zhulali erdhi në Tiranë, ku punoi në Liceun Artistik si pedagog. Disa vjet ka punuar në Qendrën Kulturore të Ushtrisë si drejtues muzike dhe prej 1 Nëntor 1997 për 10 vjet ka qëndruar në profesion të lirë, në krijimtari të lirë, duke punuar në studio për aktivitete të ndryshme. Në vitin 2007-2008, ai punoi në “Radio Tirana” si zëvendësdrejtor dhe drejtor artistik, ku ka drejtuar dhe dy festivalet e RTSH-së. Së fundmi, ai u largua edhe nga detyra që mbante në RTSH.





Krijimi i parë

Në intervistat e tij, Edmond Zhulali ka kujtuar edhe krijimin e parë. “Ka qenë një duet, që e kanë kënduar dy këngëtarë të rinj që ishin atëherë në Peshkopi. U prit shumë mirë edhe orkestrimin e kam bërë vetë dhe e kam kompozuar”, është shprehur Zhulali, duke shtuar se atij krijimi nuk i mbante mend as titullin. “Ka qenë një këngë lirike, i kushtohej dashurisë”, është shprehur ai.Zhulali ka kujtuar edhe një këngë të njohur të vënë në skenë në vitin 1984 në Peshkopi. “Është një këngë e njohur dhe e famshme në Shqipëri. Në premierën e parë që kam realizuar, unë përpunova një këngë të kompozuar nga kompozitori i njohur në Peshkopi, Kolë Susaj. Është një këngë që i kushtohej Jakup Ferit që e kanë kënduar edhe ‘Djemtë e Detit’. Unë atë këngë e pata orkestruar për Arif Vladin. Pata fatin që nuk e kisha dëgjuar këngën të realizuar, por e mora dhe e konceptova si desha vetë. I bëra një vokalizëm, e përpunova dhe ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm”, ka kujtuar Zhulali.





Festivali Evropian

Megjithatë ai është shprehur se suksesi më i madh ka qenë në Festivalin Evropian. “Suksesi më i madh ka qenë, kur kam marrë pjesë në Turqi në Festivalin Evropian në 2004, që unë u përfaqësova me Anjeza Shahinin. Me këtë këngë unë mora çmim të parë në Tiranë. Unë jam kompozitori i parë shqiptar që kam shkuar për herë të parë në Festivalin Evropian”, është shprehur Zhulali. Ka qenë hera e parë që Shqipëria përfaqësohej në Festivalin Evropian. “Për ne ishte një emocion i madh. Nuk dinin si do të na prisnin, si do të realizoheshin provat, nuk dinim shumë gjëra. Për ne ishte një përgjegjësi shumë e madhe. Kritika e huaj e cilësoi si një këngë evropiane me mentalitetin muzikor të orkestrimit. Ka qenë një këngë e ndjerë, një krijim pa asnjë paragjykim. Prandaj them që ka qenë një këngë e suksesshme. Rezultati ka qenë i mirë që zumë vendin e 7-të”, kujton Zhulali.





Këngët për Kosovën dhe Veriun