Nis me një "friend request", verë e vodka në banesë dhe përfundon...

Dy persona janë dërguar në gjyq nga Prokuroria e Tiranës pasi akuzohen se i kane vjedhur sendet personale një francezi i cili i ftoi të pinin verë në banesën e tij në Tiranë ku prej vitesh jetonte me qira. A.T dhe E.Sh akuzohen për vjedhje e kryer në bashkëpunim, ngjarje e ndodhur më 21 dhjetor të 2016-ës.

Francezi punon si ndihmës teknik në një kompani në kryeqytet dhe në dëshminë e tij ka deklaruar se një nga të pandehurit, E.Sh. e ka njohur pasi ky i fundit i ka cuar ftesë për miqësi në rrjetin social Facebook. E. SH, i është prezantuar si “R” dhe se punonte në një palestër.





Më 20 dhjetor 2016, rreth orës 23:40, E.Sh i ka telefonuar francezit dhe i ka thënë që donte ta takonte për qejf me një shokun e tij. 38-vjerçari francez i ka ftuar për të pirë në banesën e vet, verë, vodka e pije të ndryshme dhe kanë biseduar në anglisht.





Francezi ka thënë se ka hyrë në një moment në tualet dhe kur ka dalë që aty ka vënë re që i mungonte telefoni celular. I ka pyetur të dy ata dhe nga mimika e fytyrës së tyre kuptoi që ata diçka fshihnin, madje njeri prej tyre kishte diçka të fshehur në xhepin e pantallonave.





Kallëzuesi ka zgjatur dorën dhe ia ka marrë nga xhepi dhe ka njohur telefonin e vet. I irrituar i ka dëbuar nga shtëpia e tij. Ndërkaq, pasi kanë kaluar ca minuta, ka vënë re që në banesë i mungonin edhe laptopi, i mungonte një karikues wireless i celularit, si dhe 5.000 lekë në çantën e laptopit. U ka telefonuar të dyve por ata nuk i janë përgjigjur. Të nesërmen ka shkuar në punë dhe mandej në polici ku ka bërë kallëzimin.





Gjatë pyetjes nga hetuesit, E.Sh. deklaroi që kishte shkuar në banesën e francezit ftuar prej tij dhe do të kryenin marrëdhënie homoseksuale. Këtë do e bënte sipas tij sepse kishte nevojë për të holla meqenëse kishte sëmurë fëmijën.