Për miliona lexues është konsideruar me probleme psikologjike, ai vet ndihet më i lumtur, mbase më shumë se kushdo që e paragjykon. Masayuki Ozaki jeton në Japoni dhe bashkëjeton me kukulla silikoni. Ai ndan të njëjtën hapësire me gruan e tij kukull-silikoni dhe 3 “vajzat” e tij. Ozaki shprehet se është i dashuruar dhe se mjaftojnë pak sekonda të jetë larg kukullës-silikon dhe malli e çmend. Për të lidhja me kukullën është përtej fizikes, diçka tejet e fortë.