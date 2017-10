Nesër do të lexoni/ Të jesh “Misionar i Paqes”

Njeriu ndjehet i plotë, madje edhe i befasuar teksa sheh që në krah të tij qëndrojnë personalitete të ardhur enkas nga larg për të nderuar, për të vlerësuar me urdhra e medalje dy njerëz të thjeshtë, dy persona që deri para disa çasteve ishin vetëm miq, vetëm shokë të zemrës. Në një ceremoni të organizuar bukur e me seriozitetin e merituar nga Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), me qendër në Tiranë, të cilin e drejton që nga themelimi Dr. Shefki Hysa, U vlerësuan me tituj të lartë dy tepelenas. Medaljen e Artë “ Urdhri i Misionarit të Paqes Shenjtorja Nënë Tereza”, akorduar të paharruarit Selfo Dosti (pas vdekjes) dhe Medaljen e Artë “Urdhri i Misionarit të Paqes Mahatma Gandi” akorduar mësuesit Medin Caushi, në emër të Academy of Universal Global Peace (AUGP), Amerikan Diplomatic Mission for World Peace (ADMWP) dhe Diplomatic Mision Peace and Prosperity (DMPP), i dorëzoi Dr. Madhu Krishan. Mënyra më e mirë për të gjetur veten, është ta humbasësh atë në shërbim të të tjerëve. Kjo është shumë e vërtetë, si drita e diellit. Po çfarë është e vërteta? -pyeste Mahatma Gandi, i cili ishte i pari i lëvizjes “Fuqia e shpirtit ose fuqia e të vërtetës”? Pyetje e vështirë, thoshte ai, por unë për vete e kam zgjidhur, duke thënë se ajo është “Ajo që zëri i brendshëm të thotë”. Dhe unë pyes: ç’më thotë zemra për...

…Selfo Dostin