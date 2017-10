Nesër do të lexoni/ Kristiana Saka: Sekreti i linjave si braziliane

Nga Hermes Nikaj

Kërcimtarja Kristina Saka është pa dyshim një nga femrat më seksi në Shqipëri. Ajo ka vërtet forma për t’u admiruar. Në këtë intervistë dhënë për Gazetën “Telegraf” ajo tregon më shumë për jetën e saj, për njerëzit që e kanë përkrahur si edhe na tregon, se si ia del për të mbajtur trupin e saj në formë. Në intervistë ajo shprehet se është single për momentin, por personi i duhur për të është ai që do e pranojë ashtu siç është dhe s’do e kundërshtojë punën e saj.

1-Jeni një kërcimtare që po shijon suksesin dhe jeni e ftuar vazhdimisht për të performuar në ambiente me muzikë live. Si e shihni veten pas disa vitesh?

Baleti është jeta ime, unë nuk e konceptoj dot jetën pa kërcim. Mendoj se çdokush e ka një rrugë të tijën në jetë, që pjesërisht e zgjedh, pasi nuk i dihet çfarë na rezervon fati.

2-Bini në sy, jo vetëm për stilin, por edhe për veshjet e veçanta. Jeni e varur pas markava apo ndoshta frymëzohesh prej dikujt?

Do të gënjeja, nëse...