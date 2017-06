Nëse femra vërtet dëshiron të jetë e lumtur, i duhet një mashkull më i vjetër

Përparësi e meshkujve më të vjetër janë përvoja dhe zemërgjerësia, fakte këto që tregojnë se janë të gatshëm të investojnë në marrëdhënien të cilën e fillojnë.

Ja përse është kështu…

1. Ata e kanë kaluar fazën e të qenurit xheloz sepse bëhen të ndërgjegjshëm se duke u bërë xheloz për miqtë meshkuj, mund të bëhen më të mërzitshëm dhe të lodhshëm.

2. E kanë të qartë se çfarë kërkojnë dhe nuk humbasin kohën me gjëra të vogla. Po ashtu ata e dinë se si do të veprojë në çdo rast pasi është përballur më parë.

3. Nuk do e përjetoni me shumë stres takimin e tij me prindërit tuaj. Me shumë mundësi një mashkull më i madh në moshë ka takuar prindër dhe më parë. Për më tepër ata mund të përshtaten më mire se me një djalë të ri.

4. Ata dinë se si të sillen në shtrat. Krahasuar me djemtë e rinj kanë më shumë eksperiencë dhe kjo e bën kënaqësinë më të madhe. Ata e kanë më pak problem nëse ju nuk depiloheni rregullisht dhe gjithashtu janë të prirur të përdorin mjete mbrojtëse pasi e kanë provuar më parë frikën se mos partnerja e tyre mbetej shtatzënë.

5. Ata janë shumë më të mirë me fëmijët. I keni parë se si i mbajnë 20-vjeçarët? Duke qenë të të rinj dhe pa eksperiencë për t’u kujdesur për një fëmijë, ata qëndrojnë si të ngrirë.

6. Ata kanë miqtë e tyre, ka punën e tyre, aktivitetet e preferuara dhe oraret e tyre. Në këtë mënyrë ka më pak mundësi që të përfshihen shpesh në grupet tuaja të preferuara ose t’ju presin gjithë kohës që të ktheheni dhe të kalojnë kohë me ju.

7. Ai miti që duhet të presë 3 ditë përpara se t’ju shkruajë nuk vlen për të. Ai do t’ju shkruaj kur ta ndjejë dhe nuk njeh kufij në lidhje me këtë.