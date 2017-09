Nëse do dilni në takim me personin e zemrës këto pyetje mund t’ju ndihmojnë

Kur jeni duke u përpjekur të njihni dikë të ri, mundeni vetëm të shkruani “çkemi” shumë herë. Dhe derisa njerëzit nuk vijnë menjëherë dhe derdhin sekretet e tyre më të thella, këto pyetje të poshtra do të ndihmojnë në zbulimin e gjërave që nuk mund të tregoni në sipërfaqe – shpresat, ëndrrat dhe vlerat e një personi. Pyesni që t’i shtypni këto pyetje një nga një, maratoni gjatë një udhëtimi të gjatë, ose ndani listën në gjysmë dhe kthehuni duke i pyetur me njëri-tjetrin. Është si një lojë gjigande e së vërtetës … ose e vërteta.

A besoni në astrologji? A të përshtatet shenja jote?

Nëse mund të ishit ndonjë kafshë, çfarë do të ishit?

A dëshironi të largoheni nga vendlindja juaj dhe të mos jeni kurrë në gjendje të ktheheni përsëri, apo të qëndroni në vendlindjen tuaj, por të mos jeni kurrë në gjendje të largoheni?

Nëse do të ishit vërtet i uritur, me të vërtetë i rraskapitur, dhe me të vërtetë brutal, çfarë do të bënit për herë të parë – të hani, fleni gjumë apo një dush?

Nëse do të keni një makinë kohe, a do të ktheheni në kohë ose do të vizitoni të ardhmen?

Ç’është më e rëndësishme, e vërteta apo lumturia?

Nëse ju mund të dëgjoni vetëm një këngë për pjesën tjetër të jetës tuaj, çfarë do të ishte?

Nëse mund të shkoni në ndonjë kolegj, pavarësisht nga kostoja apo vendndodhja, ku do të shkoni?

Kur po rrini nëpër Instagram, a do të donit të shihnit shumë postime nga shokët e ngushtë, apo nga vipat që nuk i keni takuar kurrë?