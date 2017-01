Motra e Leonora Jakupit një super yll

Bukuria është në gen dhe kjo nuk diskutohet aspak. Mijëra shqiptarë admirojnë bukurinë e këngëtares Leonora Jakupi, por pak e dinë që ajo ka një motër që nuk qëndron pas sa i përket pamjes fizike. Bukuria është në gen dhe kjo nuk diskutohet aspak. Mijëra shqiptarë admirojnë bukurinë e këngëtares Leonora Jakupi, por pak e dinë që ajo ka një motër që nuk qëndron pas sa i përket pamjes fizike.

Ndonëse nuk është fytyrë publike dhe është jashtë fushës së showbiz-it, Blerta Jakupi ka diçka të përbashkët me motrën e saj. Ajo ngjason shumë me Leonorën duke vazhduar kështu “traditën” e bukurisë brenda familjes. Për të gjithë ata që nuk e njohin, Blerta është nënë dhe ka një vajzë me emrin Morea.

Ajo është një zeshkane tipike me forma tejet seksi, të cilat nuk heziton t’i tregojë. Blerta nuk ka preferuar të merret me botën e muzikës, edhe në pse në disa projekte të Leonora Jakupit, ajo është përfshirë në role të ndryshme.