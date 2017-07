Mostrat e pluhurit nga Hëna pritet të shiten për 4 milionë dollarë

Një çantë me mostra të pluhurit të mbledhura në Hënë, pritet të shitet për 4 milionë dollarë, në një ankand ku do të ketë edhe gjëra të tjera nga hapësira.





Ankandi do të mbahet javën e ardhshme në Nju Jork, në qendrën Sotheby, ku në mesin e gjërave që do të ekspozohen do të jenë edhe plani i fluturimit nga ekuipazhi i Apollo 13, një veshje e astronautit amerikan, Gus Grissom dhe fotografi hënore të bëra nga NASA.

Ankandi do të mbahet për shënimin e përvjetorit të 48-të, të arritjes së parë në Hënë.

Në këtë fluturim astronauti, Neil Amstrong, i ka mledhur mostrat e pluhurit.





“Nuk ka rëndësi se cilit religjion i përkisni, apo se prej nga jeni dhe çfarë gjuhe e flisni”, ka thënë nën kryetarja e Sotheby, Cassandra Hatton.





“Të gjithë ne e kemi përjetuar ndjenjën e shikimit lart në qiell duke menduar se çfarë është duke ndodhur mes yjeve”.





Çanta me pluhur është konsideruar e humbur për vite, ndonëse ka qenë në një kuti të qendrës hapsinore në Hjuston.