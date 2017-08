Mos u lodhni kot! Të dashurin ideal e keni para syve tuaj

Sa e mundimshme është të përpiqesh gjithnjë të njohësh njerëz të rinj, me shpresën se do nxjerrës diçka në dritë në fund dhe ai do të jetë ‘i duhuri’. Shkenca sapo na e bëri jetën më të thjeshtë dhe konfirmoi atë që një pjesë e jona e ka menduar gjithnjë: i dashuri ideal është shoku juaj.

Studiuesit në universitetin e Texas-it kanë zbuluar se sa më gjatë të njohësh dikë, aq më tërheqës do t’ju duket. Dhe kjo tërheqje nuk ka të bëjë aspak me pamjen e tyre të jashtme. Disa studentëve iu kërkua të vlerësojnë njëri-tjetrin në fillim dhe në fund të semestrit. Me kalimin e kohës vlerësimet rriteshin dhe ‘6’ kthehej në ‘9’ brenda pak javëve.

Çështja është se kur dilni me shokë, ju dini gjithçka është për t’u ditur dhe i pëlqeni për këtë. E dini ku duhet të shkoni për të ngrënë darkë që të kënaqeni të dy dhe nuk do ta keni aq të sikletshëm momentin e takimit me familjen dhe miqtë e njëri-tjetrit.