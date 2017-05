Mistere kozmike: Çfarë ka në skajin e Universit?

Universi ynë po zgjerohet vazhdimisht dhe, bazuar në vëzhgimet gjatë dy dekadave të fundit, mendohet se po ndodh gjithnjë e më shpejtë. Kjo shtron pyetjen: çfarë po zgjerohet dhe çfarë ka në skaj?





Këtu gjërat bëhen pak të ndërlikuara. Teknikisht, nuk ka asnjë skaj të universit. Nga galaktika jonë, ne mund të shohim një distancë të fundme (rreth 46 miliard vjet dritë), e cila është drita më e largët që ka udhëtuar deri tek ne, që nga Big Bangu. Ne e quajmë këtë univers të vëzhgueshëm, që do të thotë se përfshin rreth 92 miliardë vite dritë në total. Por përtej kësaj pengese, mund të ketë më shumë hapësirë, më shumë galaktika, më shumë yje dhe më shumë planete. Për fat të keq, për shkak se drita ka një shpejtësi të fundme, ne kurrë nuk do të shohim përtej këtij kufiri.