Ministri Panariti nënshkruan në Romë marrëveshjen me FAO-n për asistencë në fushën e peshkimit

Panariti: I rëndësishëm, ratifikimi në Parlament i Aderimit të Shqipërisë në Marrëveshjen për Masat e Shteteve Portualë





Marrëveshja synon mbështetje për sistemin e grumbullimit të të dhënave, forcimin e masave portuale si dhe zhvillimin e akuakulturës.





Ministri Panariti: Shqipëria po bën përpjekje për përmbushjen e rekomandimeve të GFCM