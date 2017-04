Ministri Ahmetaj heq taksat për “Lotarinë Kombëtare” dhe bizneset “Kazino”

Përparim HALILI





Çdo pazar në favor të bizneseve dhe koncesioneve të klientëve e familjarëve të “Rilindjes” e firmos “bedeli” Niko Peleshi





Po e nisim me disa fakte, të cilët janë prezent akoma sot në jetën e shqiptarëve, duke u përsëritur pa asnjë ndryshim edhe nga kupola e “Rilindjes” e madje duke u masivizuar.





1. Katër vite më parë, si sot në prillin 2013, personalisht kreu i “Rilindjes”, sot kryeministër, u ngjir duke u “përbetuar” gjatë fushatës elektorale opozitare kundër ish-pushtetit të PD, se do të “shkulte nga themeli” gjithë koncesionet private në ekonomi, financa e shërbime publike, sidomos “Lotarinë Kombëtare”, si një koncesion mafioz që zhvaste miliarda nga shqiptarët nëpërmjet bixhozit dhe mos shlyerjes së asnjë takse e të ardhure në shtet.





2. Në shtator 2013, vetëm 10 ditë pas nisjes së qeverisjes, kryeministri Rama dhe ish-ministri Tahiri, nisën një aksion të egër policor për mbylljen e gjithë kazinove, lotarive, qendrave e pikave të basteve sportive në Tiranë dhe në krejt Shqipërinë.





3. Kujtojmë që nga policia me në krye Saimir Tahirin sulmoheshin e shqyheshin qepena, sekuestroheshin e shtypeshin makineri bixhozi me fadroma, arrestoheshin e burgoseshin pronarë dhe punonjës të lojërave të bixhozit!





4. Pas këtij aksioni, kryeministri deklaroi, se në mjediset brenda unazës së madhe të Tiranës dhe në qendrat e banimit të çdo rrethi, nuk do të lejohej asnjë biznes bixhozi, kazino e pika bastesh sportive, sidomos pranë shkollave!





5. Ky aksion zgjati vetëm 1 muaj dhe u ndërpre, pasi siç treguan faktet, shtetarët e “Rilindjes” shkatërruan e mbyllën bizneset ekzistuese dhe instaluan bizneset e tyre të bixhozit.