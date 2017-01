Çmimet SAG: Ja kush është veshur më keq

Yjet po shkëlqenin në edicionin e këtij viti të çmimeve Screen Actor’s Guild në Los Angeles, por jo të gjithë e bënë në mënyrën e duhur.

Ndërkohë që konkurrenca ishte e pamëshirshme në tapetin e kuq, çmimin e padëshiruar për veshjen më të keqe e merr Nicole Kidman me diferencë të madhe me rivalet. Fustani i saj Gucci me dy papagaj tek supet dhe një jeshile tepër shkëlqyese me temina ishte më i përshtatshëm për kabaretë e Las Vegas se sa për një event të tillë. Ajo menjëherë u bë objekt talljeje në rrjetet sociale të cilat shpërthyen menjëherë nga veshja që të bënte për të qeshur vetëm duke e parë.

Por ajo nuk ishte e vetme. Pas saj vinte menjëherë Kaley Cuoco, e cila dështoi tërësisht me një fustan shumë-ngjyrësh që dukej sikur kishte dalë nga një film me njëbrirësha. E treta në listë vlen të përmendet bukuroshja latine Salma Hayek, e cila ishte shumë e shndritshme dhe shumë...e verdhë.