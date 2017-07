Microsoft përditëson Outlook Mail me funksione të reja për bisedat dhe llogaritë

Gjithashtu Outlook do të hapë automatikisht bisedën e parë në një grup bisedash. Përveç përmirësimit të replikave, Microsoft e bëri më të lehtë kalimin nga një llogari e-mail tek tjetra.





Microsoft përditësoi aplikacionin Outlook Mail në Android dhe iOS me disa përmirësime të prekshme për bisedat dhe llogaritë.







Replikat në e-mail-e tashmë do të përmbajnë një hapësirë të re ku mund të etiketoni miqtë apo kolegët tuaj me simbolin [email protected] të cilët do të mund të shohin gjithë bisedën.





Gjithashtu Outlook do të hapë automatikisht bisedën e parë në një grup bisedash. Përveç përmirësimit të replikave, Microsoft e bëri më të lehtë kalimin nga një llogari e-mail tek tjetra.





Aplikacioni ofron mbështetje për Gmail, Outlook dhe Office 365 por kalimet nga njëra tek tjetra ishte një dhimbje e vërtetë. Microsoft ka shtuar një element të ri përzgjedhës të llogarive me një pamje të përmirësuar të folderave.





Por ndryshime më të mëdha nuk do të vinë sot. Microsoft premtoi një ndërfaqe të ndryshuar për kërkimin i cili do të jetë në qendër të aplikacionit. Teknologjia Microsoft Graph do të vërë theksin tek informacionet e rëndësishme si udhëtimet e planifikuara, dërgesat e pakove dhe dokumentet e fundit të dërguara.