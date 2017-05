Messenger sjell opsionin që të gjithë e duam

Faleminderit Messenger!

Facebook ka sjellë lojërat Instant Games për Messenger në nëntor të vitit të kaluar, dhe që nga atëherë, ky opsion ka qenë i mundshëm vetëm për përdoruesit që ndodhen në SHBA. Megjithatë, që nga sot, Instant Games do të bëhen publike në mbarë globin, tek të gjithë 1.2 miliardë përdoruesit e Messenger. Numri i lojërave është shtuar po ashtu. Pavarësisht shtetit ose pajisjes që përdorni, ju mund të çaseni në mbi 50 tituj të lojërave dhe më shumë të tjera do të shtohen në javët vijuese.

Words with Friends është tashmë në platformë së bashku me EverWing. 8 Ball Pool do të lançohet poashtu së shpejti.