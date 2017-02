Merret vesh çmimi shumë i lartë i Samsung Galaxy S8!

Brenda disa javësh ne do ta kemi modelin më të ri të telefonit të shumë-përfolur të Samsung.





Ndërsa tani në internet ka rrjedhur çmimi i Samsung Galaxy S8, për të cilin thuhet se kësaj radhe do të jetë më i lartë dhe se gjenerata e re e telefonave kryesor të Samsung do të vijë në disa variante me karakteristika që i dallojnë.





Sipas burimeve të njëjta thuhet se specifikat e Galaxy S8 do të jetë shumë të avancuara dhe se kjo do të jetë arsyeja kryesore e rritjes së çmimit. Në gjeneratën e re të telefonave të kompanisë jugkoreane thuhet se do të shtohet RAM memoria dhe dizajni do të jetë pa korniza fare.





Përdoruesit në Korenë e Jugut dhe në Kinë do ta kenë versionin e Galaxy S8 me 6GB RAM, si dhe opsionet e memories së brendshme mes 64GB dhe 128GB, ndërka në SHBA do të ofrohet varianti me 4GB RAM dhe 64GB.