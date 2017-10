Mendimet tona për të ardhmen janë në fakt kujtime

A e keni kapur ndonjëherë veten duke ëndërruar me sy hapur? Rezulton se njerëzit parashikojnë të ardhmen duke përdorur kujtimet e tyre. Në këtë video, bazuar në një artikull të kohëve të fundit, gazetarja e shkencave në The Atlantic, Julie Beck shpjegon se si skanimet funksionale të MRI-së i kanë lejuar studiuesit të përcaktojnë se strukturat e trurit të përfshira në kujtimin e së kaluarës përdoren gjithashtu në parashikimin e të ardhmes. Kjo do të thotë se kur parashikojmë të ardhmen, ne thjesht po riorganizojmë dhe rindërtojmë kujtimet tona – një aftësi e njohur si “udhëtimi mendor në kohë”.