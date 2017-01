Më në fund! Përdoruesit e iPhone, mesazhe offline në WhatsApp

Risia më e re e aplikacionit më të përdorur, WhatsApp doli. Ky është përditësimi i Iphone që të gjithë mezi e prisnin.

Dita e pritjes për të dërguar një mesazh në WhatsApp pasi të jëni lidhur me internetin iku.

Një karakteristikë e re e këtij aplikacioni, do të lejojë përdoruesit e iPhone WhatsApps për të dërguar mesazhe ndërsa janë offline. Mesazhet do të vendosen në një rradhë dhe do të dërgohen automatikisht sapo ju ti riktheheni linjës së internetit.

Përdoruesit e Apple që duan të përdorin funksionin e ri mund ta bëjnë këtë duke instaluar versionin e fundit të WhatsApp (2.17.1) në pajisjen e tyre. Përdoruesit e Android janë tashmë në gjendje për ta bërë këtë përmes mesazheve WhatsApp.

Përditësimi i fundit do t’iu lejojë të dërgoni deri në 30 foto ose video në të njëjtën kohë, ku limiti i mëparshëm ishte 10.