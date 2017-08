Me këtë gjest, Emina Çunmulaj na preku të gjithëve

Emina Cunmulaj, pas pushimeve përrallore me jaht së bashku me bashkëshortin dhe të bijën në plazhet më të bukura në Greqisë, Malit të Zi dhe Kroacisë ka mbërritur dje në Shkodër. Gjesti human që ajo ka bërë dje me familjet varfra që jetojnë në zonat rurale të Shkodrës është në fakt një shembull që duhet të merret nga VIP-at shqiptarë, që jetojnë mes luksit. Emina i është bashkuar nismës “Fundjava ndryshe” ku ka qenë vetë e pranishme në familjet që kanë ndihmuar me ushqime dhe gjëra të nevojshme për të jetuar.