Provinca Françeskane e Shqipërisë në bashkëpunim me Arqipeshkëvinë Metropolitane të Tiranë – Durrës-it dhe Biblioteken Kombëtare me rastin e 10-vjetorit të vdekjes së At’ Zef Pllumit, në ambientet e Kurias Ipeshkvore (pranë Katedrales së Shën Palit) Tiranë, organizon Ekspoziten me dorëshkrime dhe sende personale të At’ Gjergj Fishtes dhe At’ Zef Pllumit, të shtunën me 30 shtator 2017 ora 12:00.