Marina Vjollca zgjohet me këtë pamje dhe pozë provokuese

Marina Vjollca gjithnjë është treguar e rezervuar dhe serioze jo vetëm me jetën e saj private por edhe me fotot që publikonte. Marina Vjollca gjithnjë është treguar e rezervuar dhe serioze jo vetëm me jetën e saj private por edhe me fotot që publikonte.

Por pas lidhjes me reperin nga Kosova, biondja bukuroshe duket se e ka larguar turpin. Këtë e tregon edhe kjo foto e postuar mëngjesin e sotëm nga moderatorja e Top Channel. Pjesë e destinacioneve të shumta të udhëtimeve të tyre çift, ka qenë edhe Austria ku edhe është zgjuar sot. Marina na servir nga dhoma e saj e hotelit luksoz këtë foto me këtë pamje mjaft romantike dhe me këtë pozë shumë sensuale. Përgatitutni që tani e tutje të njihni anën seksi të Marinës.