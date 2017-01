Miley uron Liam për ditëlindje me fjalë zemre







Liam Hemsworth nuk mund ta niste festimin e ditëlindjes në një mënyrë më të bukur se kjo! E fejuara e tij Miley Cyrus postoi një mesazh shumë të përzemërt, që me siguri ia ka bërë ditën më të bukur Liam-it. Ajo e quan atë të preferuarin e saj, dhe postoi një foto me fytyra epike të tyre. “I uroj ditëlindjen më të lumtur ndonjëherë, të preferuarit tim. Ke qenë shoku im më i mirë që nga dita e parë që jemi takuar. Jam shumë me fat që shpërndaj kaq shumë kafshë (emoji) me ty. Të dua”, shkori Miley në Instagram.