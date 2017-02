Londër, realizohet film për Ermonela Jaho

Ermonela Jaho tashmë është këngëtarja me e preferuar dhe ylli fluturues për operat me famë botërore. Kudo që ka performuar ajo ka shkëlqyer. Ky sukses i padiskutueshëm i saj në bën krenarë të gjithëve. Por ajo që vihet re së fundmi ka të bëjë me një film dokumentar që do të realizohet nga Opera Mbretërore e Londrës (Royal Opera House) për këngëtaren shqiptare me famë Botërore Ermonela Jaho.

Kjo deklaratë është bërë në faqen zyrtare të operës, ku ky institucion prestigjioz e vlerëson këngëtaren me një metaforë të pazakontë, që nënkupton se Ermonela Jaho është vetë zëri i operës.