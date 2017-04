Liqeni i Butrintit – shtrati i gjallesës së sëmurë

Nga Agron MEMA





Midhja – mbretëresha e plagosur e liqenit





Muajt mars e prill është koha e kulmit të punëve për kultivuesit e midhjes. Nëpër hapësirën blu që shoqëron vështrimin e kalimtarit që rrugëton drejt Butrintit, ata duket të lëvizin nëpër liqen me varkat e tyre drejt atyre që quhen “krevatet” e midhjes. Kjo hapësirë është liqeni I Butrintit, në të cilin mbeten zotërues ca konstruksione metalike, që janë krevatinat e midhjeve.





Historia e liqenit me dy kate ujë