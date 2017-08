Libër me rëndësi të jashtëzakonshme për historinë dhe historiografinë e kombit shqiptar

Nga Dr. Azeta Kola





Noel Malcolm, Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth Century Mediterranean World, United Kingdom: Penguin Random House





Historiani dhe publicisti i njohur anglez, Noel Malcolm, i cili është i njohur për lexuesin shqiptar pas botimit në 1999 gjatë luftës në Ballkan të librit me titull, Kosova: “Një Histori e shkurtër”, ka publikuar në 2015 një libër te ri me titull, “AGJENTË TE PERANDORIVE: KALORËS, PIRATË, JEZUITË, DHE SPIUNË NË BOTËN MESDHETARE TE SHEKULLIT TË GJASHTËMBËDHJETË”. Ky libër është me rëndësi të jashtëzakonshme për historinë e kombit shqiptar dhe për historiografinë shqiptare për disa arsye të cilat po i rendis më poshtë.





Së pari, ky libër është i vetmi deri tani i shkruar nga një historian serioz dhe botuar në anglisht i cili sjell para lexuesit një histori të tokave shqiptare gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Autori analizon një dorëshkrim origjinal mbi historinë e Shqipërisë (dhe Shqiptarëve) të autorit shqiptar nga Ulqini, Antonio Bruni i shkruar në shekullin e gjashtëmbëdhjetë. Malcolm ka rënë në gjurmë të këtij dorëshkrimi krejt rastësisht ndërsa lexonte një libër të një autori italian mbi historinë e Perandorisë Otomane. Autori anglez, i cili është i interesuar në temat e përplasjes së perandorive te Perëndimit dhe Lindjes në Ballkan e ka gjurmuar me ngulmim këtë dorëshkrim deri sa e ka gjetur ne Bibliotekën e Vatikanit. Malcolm e analizon imtësisht dorëshkrimin e Brunit dhe ndërton në bazë te tij historinë e dy familjeve të shquara shqiptare nga Ulqini, Bruni dhe Bruti, anëtarët e të cilave ishin Katolikë dhe për gjenerata të tëra kane mbajtur pozicione të rëndësishme, si për shembull, Antonio Bruti punoi në shërbim të shtetit Venedikas gjatë gjithë jetës së tij, apo Giovanni Bruni i cili ishte Kryepeshkop i Tivarit dhe pjesëmarrës në Këshillin e Trentit (1545-1563) në Itali, një nga Këshillat më të rëndësishme në historinë e Kishës Katolike si përfaqësues i Ballkanit, apo Gasparo Bruni, i cili ishte Kalorës i Urdhrit Kalorësiak te Maltës dhe luftëtar në Betejën e Lepantos në 1571, ku Koalicioni Perëndimor midis Venecias, Mbretërisë së Spanjës, dhe Shteteve Papale fitoi vendosmërisht mbi flotën Otomane ne ujërat shqiptare duke ndaluar zgjerimin Otoman në Evropën Perëndimore. Gasparo, i cili si shumë bashkëluftëtarë të tjerë shqiptarë sigurisht luftoi në krah te Koalicionit Perëndimor, humbi jetën në shërbim te Papatit në këtë betejë historike. Falë kërkimeve njëzet vjeçare të Malcolm në çdo arkiv të Evropës Perëndimore dhe Lindore, të cilin e ka kryer duke përdorur të gjitha gjuhët moderne evropiane dhe ato të Ballkanit të cilat ai i flet mire, Malcolm ka ndërtuar një histori të përgjithshme të tokave shqiptare dhe ka paraqitur gjendjen në të cilën ato ndodheshin gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Jo vetëm kaq, por me këtë studim të fundit shkencor, Malcolm rishikon krejt historinë e Mesdheut për t’i dhënë vendin e duhur elementit shqiptar dhe kontributit të tij në historinë e Evropës Perëndimore të Krishterë.





Se dyti, ky libër i autorit anglez është i rëndësishëm, sepse këtë periudhë historike, pra shekullin e gjashtëmbëdhjetë, historiografia shqiptare (Selami Pulaha, Ferid Duka e Dritan Egro) ashtu dhe ajo e huaj e kanë studiuar nga këndvështrimi Otoman, dmth të nisur nga mendimi i pranuar përgjithësisht në rrethet akademike se Shqipëria ose tokat shqiptare (pasi shteti në këtë kohë nuk ekzistonte ende si koncept), ishin nën Perandorinë Otomane. Ky këndvështrim është pjesërisht i saktë historikisht. Me te drejtë, Malcolm provon se tokat ku jetonin shqiptarët etnikë dhe shqipfolës shtriheshin nga Gjiri i Kotorrit në veri e deri në Gjirin e Patras në jug. Ato sigurisht përfshinin Kosovën Katolike dhe pjesë të Maqedonisë së sotme. Ndërkohë që otomanët kishin pushtuar pjesën më të madhe të këtij territori të gjerë shqiptar, jo të gjitha tokat shqiptare ishin otomane. Tivari, Ulqini deri ne Kotorr ishin ende nën pushtetin venedikas si pjesë e Perandorisë së detit (Ital. Stato da Mar), e njohur si Arbëria Venedike. Ne jug, Venediku kishte në zotërim edhe Butrintin, Sopotin (Borshin e sotëm) dhe Korfuzin. Këto fakte historike janë lënë në harresë deri tani.





Orientimi lindor i historiografisë shqiptare dhe të huaj është rezultat i izolimit të gjatë të Shqipërisë gjatë periudhës komuniste dhe Luftës së Ftohtë midis Evropës Perëndimore dhe Lindore, e cila e rreshtoi Shqipërinë në kampin e Lindjes. Drejtimi nga Lindja pra, ka qenë i qëllimshëm (do me thënë i ka shërbyer interesave te caktuara gjeo-politike dhe akademike në rajon), për të minimizuar dhe mohuar karakterin Roman (do me thënë Latin e Perëndimor) të tokave, veçanërisht qyteteve dhe popullsisë shqiptare që në lashtësi. Duke evidentuar ekskluzivisht shndërrimin e dhunshëm të tokave shqiptare në pjesë të Perandorisë Otomane, historiografia ka ruajtur për dekada me radhë rreshtimin ideologjik e kulturor lindor të Shqipërisë. Jo vetëm kaq, por tani në shekullin e njëzet e një, historiografia shqiptare është nën një presion të fortë nga qeveria turke, e cila kërkon me ngulm rishikimin e historisë së Shqipërisë ku otomanet nuk duhet të quhen pushtues, por miq. Kjo tezë e fundit është alarmante, sepse jo vetëm që është historikisht e gabuar (dihet që otomanet ishin pushtues, sepse luftuan për zhdukjen e gjuhës dhe kulturës sonë të krishterë, ndërkohë që masakrat e tyre mbi popullsinë shqiptare ishin nga më të egrat ne Ballkan), por mbi të gjitha, kjo kërkesë absurde dhe e pa bazë synon ta mbajë historinë e Shqipërisë peng të Lindjes. Luan Malltezi dhe Oliver Jens Schmitt janë dy nga studiuesit që kanë evidentuar historinë e Arbërisë Venedike dhe lidhjet e saj me Evropën Perëndimore, por për ta, ajo mbaron me rënien e Shkodrës në duart e Sulltan Sulejmanit II, më 1479, pas mbrojtjes heroike që bënë qytetarët shkodranë dhe pas eksodit te popullsisë së qytetit dhe rrethinave të tij në Venecia dhe territore të tjera të Italisë.





Se treti, Malcolm, ndryshe nga sa është shkruar apo menduar më parë tregon se Ulqini dhe Tivari ishin ende në duart e shtetit Venedikas deri pas luftës së Lepantos në 1571 dhe paqes së vitit 1573 midis Venedikut dhe Portës se Lartë. Po ashtu, ai provon se popullsia Shqiptare e shekullit te gjashtëmbëdhjetë ishte ende e Krishterë dhe Katolicizmi Shqiptar ishte nën ndikimin e Evropës Perëndimore ashtu siç kishte qenë për shekuj me radhë. Pjesëtarët e familjeve Bruni dhe Bruti nga Ulqini punonin për interesat e Perëndimit, sepse e shikonin veten dhe vendin ku kishin lindur si pjesë të Perëndimit. Ata gjendeshin jo vetëm në tokat shqiptare, por kudo nëpër Mesdhe dhe ishin te ngarkuar me misione të rëndësishme si përkthyes, tregtarë, priftërinj, kalorës apo këshilltarë politikë. Si pasojë, Katolicizmi shqiptar i shekullit te gjashtëmbëdhjetë ishte gjallë dhe i drejtuar nga Perëndimi dhe Selia e Shenjtë. Jo vetëm kaq, por edhe në tokat e pushtuara nga Otomanët, Venediku apo Roma mbanin përfaqësuesit dhe këshilltarët e tyre, si dhe një rrjet të gjerë informatorësh, të cilët punonin për të ruajtur interesat e Perëndimit në tokat shqiptare, të cilat gjendeshin në kufirin e dy perandorive: atë veneciane dhe otomane.