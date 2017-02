Lazanja me mish pule dhe kërpudha të thata

▪ 400 gr. pasta për lazanje

▪ 500 gr. çfarëdo mishi pule

▪ 200 gr. kërpudha të thata

▪ 100 gr. qepë

▪ 100 ml verë e bardhë

▪ vaj, kripë

▪ 200 gr. domate (pa lëkurë)

▪ 200 gr. djathë ‘Parmixhano’ i grirë





Salca beshamel





▪ 70 gr. miell i bardhë

▪ 100 gr. gjalpë

▪ 1 l qumësht

▪ 2 thelb hudhre të grira

▪ arrëmyshk i bluar

▪ kripë

▪ 100 ml. ajkë qumështi





Përgatitja:





Për të përgatitur një salcë beshamel, në gjalpë skuqim pak miellin dhe hudhrën e grirë, sa t’i ndjehet aroma. Shtojmë qumështin e vluar, kripën, arrëmyshkun dhe se bashku i ziejmë. Në fund, shtojmë ajkën për të përfituar një beshamel, disi më të hollë.





Mishin e pulës e presim në rriska të holla. Në vaj të nxehtë, skuqim qepën e grirë, shtojmë mishin e pulës dhe kërpudhat e grira.





Shtojmë verë të bardhë dhe presim, që vera të avullojë, e pastaj i hedhim kripë.





Fundin e enës e lyejmë me pak salcë beshamel dhe e mbulojmë me disa peta brumi për lazanje. Sërish, shtojmë pak salcë, të cilën e përziejmë me mishin e skuqur, me ‘parmixhanin’ dhe me domate, të prera në copa.





Këtë proces, e përsërisim tri herë, në krye le të jetë salca beshamel, djathi dhe domatet e prera në copa.