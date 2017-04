Lajm i mirë për të gjithë adhuruesit e biçikletave







Shpiken gomat që të gjithë do donim t'i kishim!

Një nga gjërat më të bezdishme e të paturit një biciklete është se gomat shfryhen gati cdo javë.

Ndoshta thjeshtë marrja e një pompe për ta rregulluar këtë problem nuk është fundi i botës , por tani kemi një zgjidhje edhe më të lehtë.

Bridgestone ka zhvilluar një gomë biciklete e cila është pa ajër , duket gjithmonë në gjendje të përkryer dhe mbi të gjitha nuk shfryhet kurrë.



Bridgestone u përpoq ta sillte këtë koncpet në 2011 si një gomë makine që nuk shfryhet por nuk funksionoi por tani po e provon këtë koncept në formën e një biciklete.

Goma nuk duket si gomat tradicionale qe keni parë .

Ideja është që si cdo gomë standarte , natyra fleksibël e dizenjimit të Bridgestone do te lejoje që të thithë të gjitha pengesat duke maksimizuar sasinë e energjisë që shkon nga çikluesi në makinë.

I vetmi disadvatazh i dukshëm është se kombinimi rrotë dhe gomë nuk duket se janë aerodinamik , gje e cila do të ishte preference e te gjithë kompetitorëve çiklues.

Gjithsesi ia vlen të shënohet si një hap para në të ardhmen .