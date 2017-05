Më parë ishte e shoqëruar vetëm nga ekipi i saj ndërsa tani, jo.

Tani e tutje shoqëruesi i pandashëm i Bebe Rexhës nëpër koncertet e saj do të jetë vëllai. Këngëtarja me origjinë shqiptare ka zgjedhur të mbajë pranë vetes këtë person të familjes i cili si duket do të bëjë edhe menaxherin e saj. Madje edhe nëpër postimet e ndryshme në rrjetet e saj sociale, bebe-në e sheh kudo të shoqëruar me vëllanë