Ky është fruti që nuk i lejon meshkujt të lenë femrat shtatzënë

Mes frutave ekzotike, mango shfaqet në listën e atyre që nuk pëlqehen shumë. Jo të gjithë e preferojnë, por në fakt ky frut mbart një sërë dobish për shëndetin.

Një studim amerikan i zhvilluar në California dhe i publikuar në revistën shkencore “Proceedings of the National Academy of Sciences”, ka treguar dobitë kontraceptive të tij, për shkak se përmban substanca si lupeoli dhe pristimerina.

Bëhet fjalë për elementë që nëse merren bashkë, janë në gjendje të pengojnë spermatozoidin që të fekondojë vezën dhe në këtë mënyrë e bën të pamundur shtatzëninë.

Mjafton të konsumoni nga ky frut para aktit dhe efekti është i garantuar, pa pasur nevojë për terapi hormonale.