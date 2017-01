Në vetem një javë arriti të pozicionohej në vendin e parë të klasifikimeve.

E kemi fjalën për Ed Sheeran që këtë jave me këngën “Shape of You” i la pas të gjithë në klasifikimet e Billboard. Jo vetëm këtë, por kantautori është i vetmi që të ketë thyer rekord me këngën e tij “Thinking Out Loud” dhe ‘Love Yourself”. Në rradhët në vazhdim pozicionohet Nicki Minaj, Ariana Grande, Twenty One Pilots, Selena Gomez etj.