Kozma Lara: Kompozitor i shquar shqiptar

Prof. Dr. SPIRO J. SHETUNI

Universiteti Winthrop

Rock Hill, South Carolina

U.S.A.





Ndër figurat muzikore me përmasa kombëtare e ndërkombëtare të gjysmës së dytë të shekullit XX në Shqipëri, krahas një numri kompozitorësh, si: Çesk Zadeja, Tish Daija, Nikolla Zoraqi, Tonin Harapi, etj., një vend të merituar zë pa dyshim edhe kompozitori i shquar shqiptar, Kozma Lara (1930-).







Kompozitori shqiptar me kombësi arumune, Kozma Lara, lindi në qytetin e lashtë të Durrësit, aty ku edhe sot e kësaj dite jeton një bashkësi e shkëlqyer arumune në miqësi të përhershme me popullsinë shqiptare vendase. Qysh në moshë fare të re, ai iu përkushtua tërë energji e entuziazëm fushës, sa tërheqëse, aq edhe delikate, të muzikës, duke u diplomuar për piano në Liceun Artistik “Jordan Misja.” Disa vite më vonë, pianisti i ri, i cili ushqente ëndrra të mëdha për të ardhmen e tij, fatmirësisht, pati mundësinë që të studiojë për kompozicion në Konservatorin “Pjetër Iliç Çajkovki” (Peter Ilich Tchaikovsky) të Moskës (në ish-Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, sot Rusi). Mirëpo, për shkak të faktorëve politiko-shtetërorë të kohës, ai i përfundoi studimet e larta muzikore për kompozicion në Tiranë, pranë ish-Institutit të Lartë të Arteve të Shqipërisë (sot Universiteti i Arteve). Pas diplomimit, kompozitori Lara, me përgatitjen e lartë profesionale dhe zellin e madh që e karakterizonte, kreu detyra të rëndësishme sidomos në fushën e arsimit muzikor, të mesëm dhe universitar. (Për jetën dhe veprimtarinë e kompozitorit, më gjerë, mund të shihen tre burime kryesore: i) “Fjalori Grouv i Ri i muzikës dhe muzikantëve” (Sadie, hartues. 2001); ii) “Enciklopedia e muzikës shqiptare,” Vëllimi i parë (Shupo, hartues. 2002); III) “Wikipedia” (2017)). Në një vështrim tërësor, krijimtaria muzikore e kompozitorit Lara, është mjaft e gjerë. Ajo përfshin një numër të madh veprash muzikore, të cilat u takojnë zhanreve e gjinive të ndryshme muzikore: zanore-operistike e instrumentale-simfonike. Ndër ‘to, vendin kryesor e zënë, pa dyshim, veprat instrumentale-simfonike, si: suita, koncerte, valle, rapsodi, simfoni, etj.; vepra instrumentale, si: prelude, ballada, variacione, sonata, etj.; vepra të muzikës së dhomës, si: trio, kuartete, skerco, rondo, etj.; vepra të muzikës skenike, si: opereta, balete, etj. Ndërkaq, veprat zanore vijnë në një masë më të vogël, por as ato nuk mungojnë, Midis tyre, përmendim: pjesë korale a cappella, këngë popullore të përpunuara, këngë për fëmijë, etj. Ndër veprat muzikore më të rëndësishme, lejomëni që të sjell në vëmendjen e dëgjuesit krijime, si: “Simfonia nr. 1 në Fa minor,” një vepër klasike me karakter të përgjithshëm lirik-dramatik. Për një mjeshtëri të spikatur artistike, vlejnë të përmenden, gjithashtu, pesë koncertet për piano e orkestër: “Koncert për piano e orkestër nr. 1,” “Koncert për piano e orkestër nr. 2,” “Koncert për piano e orkestër nr. 3,” “Koncert për piano e orkestër nr. 4,” “Koncert për piano e orkestër nr. 5.” Vlera të pamohueshme artistike, shpalosin edhe tre kuartetet për harqe: “ Kuartet për harqe nr. 1,” “Kuartet për harqe nr. 2,” “Kuartet për harqe nr. 3,” etj. Ndërkohë, vepra skenike, Baleti “Fatosi partizan,” e merr subjektin në Luftën Antifashiste Nacional-çlirimtare të popullit shqiptar (1939-1944). Historikisht, autor i sonatës së parë për piano në Shqipëri, kompozitori Lara u përfshi, gjerësisht e thellësisht, në krijimin e veprave instrumentale-simfonike, duke dhënë në këtë lëmë një ndihmesë të veçantë. Individualiteti krijues i tij del në pah sidomos duke dëgjuar, përjetuar e studiuar pikërisht veprat instrumentale-simfonike. Për sa i takon përmbajtjes, tipari kryesor individual i muzikës së kompozitorit shfaqet lirika dramatike. Kështu, pa dyshim, kompozitori Lara është një krijues muzikor i shquar.





Kompozitor i shquar, pedagog i Klasit të parë, pianist i talentuar, studiues serioz, intelektual thellësisht modest, mik i sinqertë i studentëve të tij, etj., Kozma Lara është pa dyshim një figurë muzikore me përmasa kombëtare e ndërkombëtare, e gjysmës së dytë të shekullit XX në Shqipëri. Vepra të tilla do të vazhdojnë me siguri që të pasurojnë, frymëzojnë e edukojnë estetikisht shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe brezat e rinj të muzikantëve shqiptarë në veçanti.