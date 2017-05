Kjo iniciativë mund të krijojë vende të lira pune në Shqipëri duke krijuar profesionalitet të lartë





Konferenca Shqiptaro Globale e Prokurimit u mbajt më 22 Maj në Hotelin Sheraton, Sheshi Italia, Tiranë, nga 9:30 – 15:00. Kjo konferencë u mbajt për të promovuar KPMG në Shqipëri. Në këtë konferencë morën pjesë ish-Ministri i Financave Arben Malaj, Zëvendësministre e Arsimit dhe Sportit Nora Malaj, Zëvendësministre e Integrimit Evropian Eralda Çani, Presidenti i Asablesë OSCE Riccardo Migliori, Partneri kryesor i KPMG Dott. Pier Luigi Verbo si edhe Dot. Silvio Pedrozzi CEO i Intesa Sanpaolo Bank në Shqipëri dhe President i FIAA.







Autoritetet publike duan të promovojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës për shkak të sfidave të shumëfishta si globalizimi, krizat financiare, presione kompetitive, inovacion, kërkesa rregullatore në rritje dhe përgjegjësi sociale e mjedisore.





Në këtë strukturë praktikat shqiptare dhe italiane të KPMG organizuan një konferencë për të diskutuar se si Administrata Publike duhet të transformojë identitetin e saj në mënyrë që të balancojë burimet dhe përdorimin e tyre:





- Si të përkufizojmë objektivat sasiore dhe cilësore në mënyrë të tillë që t’i përshtatim me nevojat

- Si të kombinojmë eficencën e menaxhimit me transparencën dhe rregullimin në proceset dhe shërbimet publike n





Konferenca synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi çështjet kyç të Reformës së Administratës Publike që mund të përfaqësojë një mundësi për zhvillim të përgjithshëm të vendit.





Parti të ndryshme ishin pjesëmarrëse duke ofruar mundësinë për diskutim të hapur në një numër çështjesh të debatueshme.





Filippo Confalonieri konsulent menaxhimi, u shpreh për Gazetën Telegraf se qëllimi i KPMG në Shqipëri është të promovojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës për shkak të sfidave të shumëfishta si globalizimi. Kjo nuk është një ide e imja apo e KPMG por e EVROPËS e cila jep fonde për të dhënë instrumente që kjo të realizohet. Në jemi në dispozicion ta nisim këtë projekt. Qëllimi i projektit është të evitojmë korrupsionin, të kursejmë, të modernizojë sistemin e shtetit, të certifikojë bilancet. Ricardo Migliori ishte iniciatori që e hodhi idenë për të bashkëpunuar me Shqipërinë. Kjo iniciativë mund të krijojë vende të lira pune në Shqipëri duke krijuar profesionalitet të lartë. Kjo agjenci do të lirojë funksionarët aktual sepse ata duhet të thonë çfarë ju duhet dhe më pas mendon agjencia, dhe për çdo sektor do të ketë staf të posaçëm.





KPMG është një nga katër kompanitë më të mëdha, konsulente e një numri të madh Administratave publike dhe mbi të gjitha është e pranishme në të gjithë botën dhe sigurish edhe në Shqipëri.





KPMG është një rrjet kryesor i firmave të shërbimeve profesionale, auditimit dhe organizimin e kontabilitetit, në konsulencë menaxheriale dhe shërbime tatimore, ligjore dhe administrative kryesor. KPMG Rrjeti operon në 152 vende të botës me mbi 189,000 profesionistë. Qëllimi i KPMG është që të kthehet njohuri në vlerë për konsumatorët, për komunitetet e tyre dhe për tregjet financiare. Kompanitë anëtare në KPMG ofrojnë klientëve ndërmarrje një gamë të gjerë të shërbimeve multidisiplinore sipas standardeve uniforme të përsosmërisë ndërkombëtar. Të pranishëm në Itali për 60 vjet, KPMG ka rreth 3.500 profesionistë, 195 partnerë dhe 26 zyra në të gjithë vendin. Me mbi 5000 klientët dhe një portofol të plotë të shërbimeve që plotëson nevojat e tregut kombëtar dhe ndërkombëtar, Rrjeti KPMG njihet nga tregu si një nga platformat më të rëndësishme të shërbimeve profesionale për kompanitë në Itali.





Klientët KPMG janë të shpërndara në të gjithë botën. Dhe ne jemi atje me ta, të gatshëm për të ndihmuar. Kjo është arsyeja pse ne kemi bërë të mundur që profesionistët tanë për të përfituar nga mundësitë e karrierës jashtë vendit. Ne inkurajojmë profesionistët tanë KPMG të zgjerojnë njohuritë e biznesit. Këto përvoja globale janë një mënyrë e madhe për të zhvilluar aftësitë në mjedise të reja kulturore. Përvoja juaj do të ndikojnë si në biznes dhe në karrierën tuaj.