Adriana Lima është një ndër modelet më të njohura të Victoria’s Secret Angels që në 1999. Ajo vërtetoi se shkëlqimi nuk i ka ikur që kur doli në javën e modës në New York.





35-vjecarja ishte me një fustan mëndafshi rozë dhe me një grim natyral. Adriana tërhoqi vëmendjen e të gjithëve me paraqitjen e saj.