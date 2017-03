Kjo është arsyeja pse Brad Pitt nuk mori pjesë në mbrëmjen Oscar







E kujt mund t’i shkonte mendja!



Kur Brad Pitt nuk ishte i pranishëm në eventin e 89-të të ndarjes së çmimeve të Akademisë, na u thyen pak zemrat. Disa mendonin se ai do të ishte aty me siguri pasi kompania e tij Plan B Entertainment ishte producente e filmit Moonlight, por jo. Megjithatë, zemrat tona u ngjitën sërish kur kuptuan arsyen pse. Sipas një burimi nga The Hollywood Reporter, Pitt ishte duke punuar për një skulpturë. SKULPTURË! Brad dhe artisti britanik Thomas Houseago, ndodheshin në studion e këtij të fundit për të punuar një kryevepër që kishte zgjatur gati dhjetë ditë. Çfarë mund të jetë?!