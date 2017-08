Kim nuk i lë vend imagjinatës, zbulon gjoksin nëpër rrugët e New York

Ajo gjithnjë i ka shfaqur asetet e saj të bollshme.

Ndaj jo pak herë marrin vëmëndjen maksimale edhe nga kalimtarët. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me daljen e saj të fundit ku ylli Kardashian i ka lënë shumë pak vend imagjinatës. E veshur me një kanotiere të zeze të tejdukshme dhe pa reçipeta, ajo tërhoqi shumë shikime në rrugët e New York. Ndoshta kjo ishte një mënyrë që 36 vjeçarja përdori për të qenë sërish ajo kryefjala e lajmeve të ditës.