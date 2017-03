Këto shenja të horoskopit nuk përputhen aspak me njera-tjetrën

Zodiaku është një mënyrë e mirë për të gjetur me kë përshtateni më shumë në një lidhje dhe se kë duhet të shmangni.

Ka disa shenja që thjesht nuk shkojnë bashkë dhe mund t'i shkaktojnë shumë probleme lidhjes. Ja çfarë shkruajnë yjet për kombinimet më të këqija të horoskopit.

Dashi dhe Gaforrja

Ata që kanë lindur nën shenjën e Dashit priren të jenë të ndryshueshëm dhe energjik, ndaj Dashi nuk përshatet mirë me shenjat konservatore dhe të ndjeshme, si Gaforrja. Edhe pse thuhet që të kundërtat tërhiqen, një lidhje Dash-Gaforre do të jetë vërtetë zhgënjyese sepse këto shenja kanë prioritete të ndryshme. Personaliteti i nënshtruar i Gaforres do të ndjehej gjithashtu i detyruar të pranojë qëndrimin agresiv të Dashit.

Gaforrja dhe Ujori

Ndonëse jeta emocionuese, aktive e Ujorit mund të jetë në fillim tërheqëse për Gaforren, kjo nuk do të vazhdojë gjatë. Kjo marrëdhënie do të jetë argëtuese dhe e mrekullueshme ndoshta një muaj. Ujori do të mërzitet shpejt, gjë e cila do të çojë në zënka dhe ndonjë pabesi të mundshme.

Luani dhe Demi

Luani dhe Demi janë një mishërim i gjallë i thënies 'kur një forcë e pandalshme godet një objekt të palëvizshëm'. Këto dy shenja janë ekstremisht kokëforte dhe secila prej tyre ka prioritet e veta, të ndryshme nga njëra-tjetra. Luanët dëshirojnë famë dhe pasuri por një Dem dëshiron thjesht stabilitet dhe siguri. Asnjëra prej palëve nuk do të lëshojë pe në ndonjë argumet dhe gjithashtu asnjëra nuk është shumë e pranueshme ndaj ndryshimeve. Më e mira që këto shenja mund të shpresojnë është respekti i ndërsjelltë.

Akrepi dhe Dashi

Akrepi dhe Dashi do të përplasen vazhdimisht për shkak të natyrës së tyre të pavarur. Këta të dy mund të kenë shkëndija në shtrat por edhe ato do të shuhen shpejt. Dashi është natyrë flirtuese, ndërsa Akrepi priret drejt një natyre xheloze që do ta çojë drejt mosbesimit dhe ndarjes përfundimtare.

Binjakët dhe Gaforrja

Harrojeni fare- përplasjet janë i vetmi rezultat. Gaforret janë të ndjeshme dhe emocionale, ndërsa Binjakëve i mungon ndjeshmëria dhe mund të jenë thuajse brutal kur flasin. Gaforret janë vërtet shumë të ndjeshme për ta përballuar këtë dhe do ta marrin çdo gjë personale.

Virgjëresha dhe Luani

Luani pëlqen të shpenzoj para ndërsa Virgjëresha të kursejë. Shumë marrëdhënie marrin fund për shkak të ndryshimeve monetare. Natyra ekstravagante e Luanit patjetër që do të përplaset me anën konservatore dhe të qetë të Virgjëreshës.

Peshorja dhe Bricjapi

Natyra kontrolluese e Bricjapit dhe nevoja për të pasur gjithmonë një mënyrë tyren do t'i bëjë ata të përfitojnë nga natyra e Peshores. Bricjapët gjithashtu mund të jenë me humor të rëndë dhe shumë të përmbajtur krej ndryshe nga Peshoret, të cilat janë zakonisht të hapura për emocionet e tyre. Ndonëse kjo dyshe është kaq e kundërt me njëri-tjetrin, mund të ketë një shans për ta nëse punojnë fortë dhe e duan shumë këtë lidhje.

Demi dhe Ujori

Ndaloni përpara se të filloni! Këto dy shenja janë kaq të vendosura në rrugën e tyre saqë do të jetë e vështirë për ndonjërin prej tyre të përfshihet në nevojat dhe kërkesat e njëri-tjetrit. Demët duan stabilitet ndërsa Ujorët mund të jenë kudo, si adhurues të ritmit të shpejtë. Demi ka tendencën të jetë jashtëzakonisht posesiv, gjë e cila nuk kombinohet fare me transparencës e Ujorit.

Peshqit dhe Luani

Peshqit janë ëndërrimtar të ndjeshëm dhe kjo është tërësisht në kundërshtim me pamjen dhe natyrën entuziaste të Luanit. Nevoja e Luanit për vëmendje mund t'i bëjë Peshqit të ndihen shumë të lodhur.

Shigjetari dhe Bricjapi

Shigjetarët pëlqejnë të qeshin dhe të kalojnë mirë, ndërsa Bricjapët janë më me këmbë në tokë dhe ndonjëherë kanë një anë të errët të mbushur me melankoli. Qëndrimi optimist i Shigjetarit e nervozon Bricjapin shumë shpejt. Kjo lidhje është e destinuar të dështojë!

Ujori dhe Akrepi

Ujori aventurier është gjithmonë në kërkim të diçkaje të re dhe emocionuese në jetën e tij/saj, ndërsa Akrepi kërkon angazhim dhe diçka të fortë.

Peshqit dhe Binjakët