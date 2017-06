Këto janë pikat tuaja të forta në shtrat sipas shenjës së horoskopit

Yjet tregojnë anën tuaj më të errët, po ato mund të parashikojnë sjellet tuaja në momentet më kritike dhe këtu nuk mund të bëjnë përjashtim pikat tuaja të forta në shtrat! Dashi Shenja juaj ka një reputacion për të qenë i guximshëm, impulsiv dhe mjaft kërkues. Duket se një dash merr gjithmonë atë që kërkon dhe vetbesimi është pika juaj e fortë. Demi Demi është i ndjeshëm dhe ka aftësinë të kuptojë menjëherë së çfarë do partneri/ja. Nuk është shumë e vështirë të vish në humor kur ke një dem në shtrat pasi një dem di shumë mirë si të sillet. Binjakët Pika e fortë e binjakëve, komunikimi ! As në shtrat nuk kishte si të ishte ndryshe! Binjakët janë gati të dëgjojnë e të flasin për fantazitë e tyre dhe kjo i bën ata fantastikë në shtrat. Gaforre Shenja juaj është shumë emocionale dhe zakonisht investon më shumë kohë dhe energji nga se duhet në role vetëmbrojtëse edhe kur nuk është nevoja. Përkëdheljet dhe lojrat janë pika më e fortë e një gaforreje , pasi kjo shenjë di ta përgatisë mjaft mirë situatën përpara seksit. Luani Luani është mjaft spontan dhe ka pak qef situatat dramatike. I pëlqejnë lojrat dhe është gjithmonë gati të krijojë situata e të marri rolet dominuese. Por një luan di të jetë dhe romantikë, ndaj mos mendoni se seksi me luanin është gjithmonë i egër. Virgjëresha Shenja juaj ka dhuratën natyrale të edukimit dhe kujdesit, edhe kur bëhet fjalë për seksin. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur jeni të lidhur emocionalisht me partnerin tuaj. Peshorja Peshorja është shenja që më të lehtë e ka të qëndrojë në një lidhje sesa të jetë vetëm ! E thënë ndryshe kjo, një peshore bën gjithçka për të kënaqur partnerin/en. Akrepi Akrepi është shenja më e zjarrtë e horoskopit ! Besoj se me kaq i kemi thënë të gjitha ! Duket se për të provuar kënaqësinë e vërtetë të gjithë duhet të kemi qenë një herë të vetme në shtrat me një akrep (lum si ai që e ka për natë) Shigjetari Shigjetari është një zemërthyes dhe çdo gjë për të ësht një lojë, seksi nuk bën përjashtim ! Nuk ka frikë dhe as ndrojte ! Bravo Shigjetarët Bricjapi Bricjapët dhe në shtrat mendojnë se janë në punë e po merren në provë ! Dëshira për të kënaqur partnerin kthehet në një detyrim e gati në stres për ata. Qetësohuniii Ujori Ujori është gjithmonë në kërkim të gjërave të reja dhe emocionuese. Është një shenjë e çuditshme në shtrat e kush e ka provuar e di mjaft mirë për cfarë po flasim. Peshqit Peshqit janë të ëmbël, të ndjesëm dhe dinë të “lexojnë” mjaft mirë mendjen e partnerit!