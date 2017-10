Keni ndonjë takim romantik? Ja çfarë veshin yjet në të tilla raste

Përveç darkave në ndonjë restorant me yjet Michellin, takimet romantike të persoanzheve të famshëm janë njësoj si tonat, ku të dy palët duan të kalojnë kohë të qetë së bashku. Natyrisht, kjo do të thotë gjëra të ndryshme për femra të ndryshme, disa që zgjedhin një t-shirt dhe xhinse, ndërsa të tjera janë të prirur ta vampojnë me taka 10cm të larta (sipas rastit). Si do që të jetë këto yje na tregojnë se çfarë zgjedhin të veshin në një takim romantic, dhe pse jo, të na frymëzojnë pak edhe ne.