Katërmbëdhjetë njerëzit që më 1924 shkruanin saktë gjuhën shqipe







Në vitin 1924, legata amerikane në Tiranë kishte një listë të 14 njerëzve që mund ta shkruanin saktë gjuhën shqipe.



Nevoja e kësaj liste kishte lindur ngaqë një numër termash të përdorura në kushtetutën e përkohshme të hartuar me nxitim në Kongresin e Lushnjes (1920), mund të interpretoheshin me dy kuptime. Amerikanët donin të dinin se me cilët mund të këshilloheshin për çështjet e gjuhës.



Lista ishte përgatitur nga përkthyesi i Legatës, Kol Kuqali, bën të ditur përmes rrjetit social Facebook, Ilir Ikonomi. Sipas Kuqalit, sado të zgjerohej kjo listë, ajo nuk i kalonte të 40 vetët.



1. Faik Konica, kryetar i “Vatrës”, editor i “Diellit”, Boston.



2. Fan Noli, kryeministër dhe kryepeshkop i Dioqezës Ortokse të Durrësit.



3. Konstandin Çekrezi, pedagog, Universiteti George Washington, Uashington, DC.



4. At Gjergj Fishta, prift françeskan dhe poet, Shkodër.



5. Luigj Gurakuqi, kinistër i Financave.



6. Llazar Fundo, kryetar i “Shoqërisë Bashkimi”, editor i gazetës së saj, Tiranë.



7. Kristo Dako, klerik i krishterë, i punësuar nga kompania Standard Oil, Tiranë.



8. Mit’hat Frashëri, ministër fuqiplotë i Shqipërisë në Greqi.



9. Milto Sotir Gurra, mësues, Korçë.



10.Sotir Gjika, zv/kryeredaktor, “Gazzetta di Puglia”, Bari.



11.Dom Lazër Shantoja, prift jezuit, Shkodër.



12.Arqile Tasi, editor i “Diellit”, Boston.



13.Sejfulla Malëshova, kryesekretar, zyra e Kryeministrit, Tiranë.



14.Andon Frashëri (Adams), sekretar privat i Kryeministrit, Tiranë.