Kardashian fiton 500 mijë $ për një post në rrjetet sociale

Në kohën që po jetojme çdo sekondë e kaluar në rrjetet sociale është burim të ardhurash për dikë. Lundroni nëpër faqe interneti, pëlqeni video, këngë e postime dhe as nuk e mendoni se këto të fundit po pasurojnë dikë që as nuk e njihni. Ky është fenomeni i viteve të fundit, ku njerëzit po paguhen në bazë të pëlqimeve dhe shikimeve në hapësirat virtuale.





Për Marie Claire Magazine, CEO i Talent Resources Michael Heller, pohoi se postet e sponsorizuara përbëjnë rreth 25% të pasurisë së VIP-ave.