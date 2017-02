“Kam identitetin tim!” Selena Gomez e lodhur nga përcaktimi si e dashura e...

Ajo ka patur një marrëdhënie të zhurmshme me Justin Bieber dhe është përfolur për një lidhje me Charlie Puth, Taylor Lautner dhe Nick Jonas. Dhe me thashethemet e romancës së saj të fundit me The Weeknd, burimet pranë Selena Gomez thonë se ajo është e lodhur me rrjetet sociale që përpiqen ta njohin nga të dashurit e saj, dhe jo nga vetë emri “Selena Gomez”. “Ajo është krenare për arritjet e saj si këngëtare, dhe mendoj se çdo herë që ajo lidhet me dikë, njerëzit e injorojnë atë si artiste, proucente televizive dhe si personi më i ndjekur në Instagram. Selena mendon se Justin Bieber duhet të heqë dorë nga obsesioni i tij me të, dhe po përpiqet të mos humbasë në hijën e marrëdhënieve të saj dhe ta mbajë identitetin e saj larg emrit të personit me të cilin ka një romancë”, u shpreh i njëjti burim për sajtin TMZ.