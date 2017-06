Jay Z feston lindjen e binjakëve me një album të ri

Beyoncé e ka bërë atë sërish baba, këtë herë të dy binjakëve dhe ai për të festuar ka njoftuar daljen e një albumi të ri. Puna e re e reperit, emri i vërtetë i të cilit është Shawn Corey Carter, titullohet ‘4:44’ dhe do të jetë në treg në 30 qershor ekskluzivisht në Tidal, shërbimi muzikor streaming, në të cilin Jay Z është një nga pronarët.





Njoftimin e daljes së albumit të ri e ka shoqëruar me një video të shpejtë, ku shfaqet aktori i çmimit Oscar Mahershala Ali që vishet nën petkun e një boksieri.





‘Letter to my dad that I never wrote, Speeches I prepared that I never spoke, Words on a paper that I never read, Prose is never penned, they stayed in my head’ (Letrat e babit tim që nuk ja shkrova kurrë, fjalët në letër që nuk i lexova asnjëherë, proza që nuk kompozova kurrë, mbetën në kokën time) –këndon Jay Z në klip.





‘4:44’ del katër vite pas albumit të fundit ‘Magna Carta Holy Grail’. Së fundmi Jay Z ka hyrë në histori si reperi i parë në Songwriters Hall of Fame, në muzeun virtual të dedikuar personazheve më të rëndësishëm muzikor amerikan.