Ja sa rriten çmimet e 115 analizave mjekësore, vendosur prej koncesionarit monopolist të laboratorëve

Përparim HALILI





Ky koncesion mjekësor masiv, nuk ka lidhje me cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve, por me biznesin abuziv të rritjes së tarifave





Skandali me monopolin e krijuar për laboratorët e shërbimit mjekësor shtetëror shqiptar është bërë “preh” e koncesionarëve monopolistë të favorizuar prej kupolës së “Rilindjes”. Vetëm 10 ditë më parë, u dhurua (u grabit) edhe koncesioni i laboratorëve mjekësorë. Duket haptazi, që dhënia e këtij koncesioni të fuqishëm si shërbim e të ardhura kombëtare nuk është zhvillim, por krim ekonomik e financiar, me letra shtetërore. Ish-ministri Beqja la pas “litarin” e këtij koncesioni, duke e firmosur e vulosur si monopol, prej të cilit jo ata që janë shpallur fitues si qoftexhiu i Hemodializës në Berat, por banda e “Rilindjes”, ka planifikuar të “prodhoj” miliona euro koncesion dhe miliarda lekë prej çmimeve të rritura të analizave mjekësore. Këtë aferë korruptive e antiligjore, “Rilindja” e bëri me VKM “ilegale” nr. 80, të datës 28 janar 2015, me të cilën e prezantoi me fasadën false të një kompanie financiare amerikane,. Në fakt, laboratorët, sipas adresës së kontaktit që ka publikuar qeveria në VKM, rezultoi se monopolin e laboratorëve mjekësor, ia dha një klienti të paracaktuar si fasadë me logon “Pegasus” të Jani Karathano, firmë e falimentuar greke! Të 120 laboratorët qendror e lokalë të shërbimit mjekësor shqiptar, i janë dhënë pa... pagesë dhe pa asnjë detyrim tatimor! Në këtë grabitje laboratorësh pa asnjë qindarkë dhe pa asnjë detyrim tjetër, “viktimë” janë shqiptarët, të cilët do të paguajnë çmime analizash të rritura, me qëllim që koncesionari të nxjerr fitimet e tij deh ryshfetet e që duhet të t’u jap shefave të “Rilindjes”, ët cilët kanë si menaxher ish-ministrin Ilir Beqja. Sot po publikojmë çmimet e rritura të analizave, që do të aplikoj koncesionari i laboratorëve, duke nisur nga data 1 korrik 2017...





Ja çmimet e rritura të analizave mjekësore, që do të nisin nga 1 qershori 2017





1. Gjak komplet: Është 500 lekë, bëhet 1200 lekë

2. Urinë komplet: Është 200 lekë, bëhet 850 lekë

3. Glicemi: Është 300 lekë, bëhet 1100 lekë

4. Azotemia: Është 300 lekë, bëhet 1500 lekë

5. Kreatinë: Është 300 lekë, bëhet 1000 lekë

6. Bilirubinë totale: Është 300 lekë, bëhet 1100 lekë

7. Bilirubinë e fraksionuar: Është 300 lekë, bëhet 950 lekë

8. GGT: Është 400 lekë, bëhet 800 lekë

9. ALAT: Është 300 lekë, bëhet 750 lekë

10 .ASAT: Është 300 lekë, bëhet 600 lekë

11. Fosfataza alkaline: Është 300 lekë, bëhet 550 lekë

12. LDH: Është 300 lekë, bëhet 550 lekë

13. CPK: Është 300 lekë, bëhet 1200 lekë

14. Lipidograma: Është 800 lekë, bëhet 2600 lekë

15. Proteina totale: Është 300 lekë, bëhet 700 lekë

16. Elektroforez protein: Është 1000 lekë, bëhet 2500 lekë

17. Elektroforeza e Hb: Është 800 lekë, bëhet 1400 lekë

18. “Na+” dhe “K+”: Është 300 lekë, bëhet 600 lekë

19. Kalcium total: Është 200 lekë, bëhet 700 lekë

20. Elektrolitet/gjak: Është 900 lekë, bëhet 1500 lekë

21. Sideremi: Është 300 lekë, bëhet 500 lekë

22. SGPT: Është 300 lekë, bëhet 500 lekë

23. SGOT: Është 300 lekë, bëhet 500 lekë

24. Spermograma: Është 500 lekë, bëhet 1300 lekë

25. Gaz analiza: Është 300 lekë, bëhet 550 lekë

26. PT: Është 300 lekë, bëhet 450 lekë

27. APTT: Është 300 lekë, bëhet 700 lekë

28. Fibrinogjeni: Është 300 lekë, bëhet 650 lekë

29. Celula LB: Është 500 lekë, bëhet 800 lekë

30. Sekrecion Ozinofile: Është 300 lekë, bëhet 600 lekë

31. Uricemi: Është 300 lekë, bëhet 550 lekë

32. HBA glukozuar: Është 700 lekë, bëhet 1700 lekë

33. TSH: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

34. T3: Është 1500 lekë, bëhet 2100 lekë

35. T4: Është 1500 lekë, bëhet 3000 lekë

36. PSA: Është 1500 lekë, bëhet 2200 lekë

37. CEA: Është 1500 lekë, bëhet 2200 lekë

38. FP: Është 1500 lekë, bëhet 1900 lekë

39. Ferritinë: Është 1500 lekë, bëhet 1800 lekë

40. Kortizol: Është 1500 lekë, bëhet 2500 lekë

41. LH: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

42.F SH: Është 1500 lekë, bëhet 1900 lekë

43. P RL: Është 1500 lekë, bëhet 2100 lekë

44. D HEA-S: Është 1500 lekë, bëhet 1900 lekë

45. H CG: Është 1500 lekë, bëhet 1800 lekë

46. Testosteron: Është 1500 lekë, bëhet 1700 lekë

47. Estradiol II: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

48. Kulturë Sputumi: Është 800 lekë, bëhet 1300 lekë

49. Hemokulturë: Është 1500 lekë, bëhet 1900 lekë

50. Likidet sterile: Është 1500 lekë, bëhet 3000 lekë

51. Kultura e puseve: Është 800 lekë, bëhet 1600 lekë

52. Ekzaminim leishmani: Është 1000 lekë, bëhet 2500 lekë

53. Ërokultura: Është 800 lekë, bëhet 2300 lekë

54. Ekzaminim për myk: Është 500 lekë, bëhet 1900 lekë

55. Ekzaminim/malarje: Është 1000 lekë, bëhet 4000 lekë

56. Feçet për parazit: Është 500 lekë, bëhet 1500 lekë

57. Hbs Ag: Është 1500 lekë, bëhet 3200 lekë

58. Eright: Është 900 lekë, bëhet 2100 lekë

59. Ëidal: Është 900 lekë, bëhet 2500 lekë

60. Ëeil-Felix: 700 lekë, bëhet 200 lekë

61. Ekzaminimet për gonore: Është 800 lekë, bëhet 1900 lekë

62. Spermokultura: Është 800 lekë, bëhet 2000 lekë

63. Pus për antibiograme: Është 300 lekë, bëhet 850 lekë

64. Koprokultura: Është 800 lekë, bëhet 2200 lekë

65. Sekrecione gryke-koke: Është 500 lekë, bëhet 1600 lekë

66. Sekrecione hunde-veshi-koke: Është 500 lekë, bëhet 2300 lekë

67. Sekrecione gryke hunde për kandida: Është 500 lekë, bëhet 1700 lekë

68. Tokso Ig G: Është 1500 lekë, bëhet 4000 lekë

69. Tokso IgM: Është 1500 lekë, bëhet 3500 lekë

70. Anti. Anatoxoplazmoze: Është 1000 lekë, bëhet 2000 lekë

71. Anti.tr. Antiekinokok: Është 1000 lekë, bëhet 2500 lekë

72. Rubeole Ig G: Është 1500 lekë, bëhet 3000 lekë

73. Rubeole Ig M: Është 1500 lekë, bëhet 4000 lekë

74. C.M.V Ig G: Është 1500 lekë, bëhet 3800 lekë

75. C.M.V Ig M: Është 1500 lekë, bëhet 3000 lekë

76. Herpes: Është 1500 lekë, bëhet 4000 lekë

77. Klamidia: Është 1500 lekë , bëhet 3000 lekë

78. Anti HIV-1+2” Është 1000 lekë, bëhet 5500 lekë

79. VDRL: Është 1000 lekë, bëhet 5000 lekë

80. Anti HAV: Është 1500 lekë, bëhet 4500 lekë

81. Anti HBC: Është 1500 lekë, bëhet 4500 lekë

82. Anti HBS: Është 1500 lekë, bëhet 4500 lekë

83. Anti HCV: Është 1500 lekë, bëhet 4500 lekë

84. Kariotip me banda G: Është 4500 lekë, bëhet 9000 lekë

85. Kariotip me banda Q: Është 5000 lekë, bëhet 9000 lekë

86. Kariotip me banda R: Është 4500 lekë, bëhet 10.000 lekë

87. Kariotip me banda C: Është 4500 lekë, bëhet 10.000 lekë

88. Antistreptolozinat: Është 1000 lekë, bëhet 5000 lekë

89. Ëaler-rose: Është 1000 lekë, bëhet 5000 lekë

90. Gama-latex: Është 1000 lekë, bëhet 5000 lekë

91.Komplement serik ch: Është 58 mijë lekë, bëhet 110 mijë lekë

92.Komplementi c: Është 3800 lekë, bëhet 8800 lekë

93.Komplementi c: Është 4800 lekë, bëhet 15 mijë lekë

94. Inhibitori ciq: Është 800 lekë, bëhet 3900 lekë

95. Imunoelektroforeza: Është 600 lekë, bëhet 1700 lekë

96. Proteinur Bence-Jones: Është 600 lekë, bëhet 1600 lekë

97. Krioglobulinat: Është 800 lekë, bëhet 2000 lekë

98. I GG + IGA + IGM: Është 800 lekë, bëhet 1900 lekë

99. IGE Totale: Është 800 lekë, bëhet 1500 lakë

100. Proteina C reactive: Është 900 lekë, bëhet 2300 lekë

101. Anti AND: Është 800 lekë, bëhet 2000 lekë

102. Sekrecionet vaginale Trikomonas: Është 1000 lekë, bëhet 3000 lekë

103. Antitrupat antibërthamorë soluble: Është 1000 lekë, bëhet 3000 lekë

104. Komplekset imune qarkulluese: Është 1000 lekë, bëhet 3000 lekë

105. Fenotipizimi limfocitar: CD3: Është 1500 lekë, bëhet 3300 lekë

106. Kariotip prometafizik me banda G: Është 5000 lekë, bëhet 15 mijë lekë

107. Kariotip prometafizik me banda R: Është 5000 lekë, bëhet 15 mijë lekë

108. Kariotip prometafizik me banda C: Është 5000 lekë, bëhet 15 mijë lekë

109. Fenotipizimi limfocitar CD4: Është 1500 lekë, bëhet 2700 lekë

110. Fenotipizimi limfocitar CD8: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

111. Fenotipizimi limfocitar CD9: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

112. Fenotipizimi limfocitar CD10: Është 1500 lekë, bëhet 2000 lekë

113. HLA B27: Është 1500 lekë, bëhet 3000 lekë

114. Antitrupat antibërthamorë total: Është 900 lekë, bëhet 2700 elkë