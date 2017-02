Ja sa kushtuan pushimet e vipave shqiptar këtë dimër

Shiko me sy e plas me zemër!

Kjo do të ishte shprehja ideale për pushimet e vipave shqiptar, të cilët u larguan nga i ftohti në Shqipëri dhe Kosovë, për të shijuar diellin e ngrohtë e vendeve ekzotike. Ata na e mbushën Instagramin me foto tunduese, në plash, temperatura të larta, po aq sa “nxehtësia” e fotove. Ledri Vula me familjen, Fjolla Morina, Zaimina Vasjari, Ledina Çelo, Blero dhe Afrona ishin disa prej artistëve që të ftohtin e kaluan në vende të nxehta. Por sa kanë kushtuar në të vërtetë pushimet dimërore të VIP-ave shqiptarë? Prive.al i ka zbuluar këto shifra, dhe variojnë diku te:

14.000 Euro për Ledrin dhe familjen e tij

12.000 Euro për Fjolla Morinën

Mbi 14.000 Euro për Ledina Çelon

9.000 Euro për Zaimina Vasjarin