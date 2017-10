Ja sa duhet të prisni për të kryer marrëdhënie seksuale pas lindjes

Me siguri meshkujt e presin këtë kohë me padurim pasi duan seks pasionant me bashkëshortën por duhet të bëjnë kujdes.

Dhe një ndër pyetjet që nënat e reja i mundon pasi sjellin në jetë fëmijët e tyre, është pyetja se kur mund të kryejnë sërish marrëdhënie seksuale. Dhe këshilla më e mirë për këto nëna është që të pakten duhet presin deri në 6 javë për ta rimarrë veten. Por ndodh edhe që ju duhet më shumë kohë për të rimarrë veten plotesisht si dhe anasjelltas, mund ta marrin veten më shpejt.