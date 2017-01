Ajo është një ndër prezantueset më të mira dhe më të bukura të ekranit shqiptar dhe shpesh herë na mban të përditësuar me foto në rrjetet sociale. Foto në të cilat shpesh herë ajo pasqyron punimet e saj në pikturë. Përmes një postimi në Instagram, me një kapele në kokë, nën efektin bardh e zi, moderatorja e njohur ka bërë publike edhe njëherë atë që ajo e quan, “dashuria ime”. Nga fotoja nuk dallohet qartë se çfarë po pikturon Albana, por me siguri do jetë diçka e bukur.