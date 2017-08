Ja fotografitë e sekreteve të Plutonit, një mister i gjatë 5 miliardë kilometra

Mirësevini në Botën e Akullit: Të jashtëzakonshme fotografitë Hi Definition nga planeti Pluton. Pamje të planetit me rezolucion dhjetë herë më të lartë nga sa është parë ndonjëherë më parë, zbulohen nga NASA. Ka prova të një aktiviteti gjeologjik, maleve me akull që janë krijuar 100 milion vjet më parë. NASA ka nxjerrë dhe pamje të hënave të Plutonit, Hidra dhe Charon, ku shfaqet një kanion gjashtë milje i thellë. Horizonti i Ri iu afrua Plutonit dje, pas një udhëtimi 3 miliardë milje që zgjati 9.5 vite.