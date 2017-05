Ja disa këshilla gatimi për një darkë pranverore

Një rizoto ideal për stinën e pranverës me molusqe dhe shparguj, një recetë e cila do të kthehet në një zgjidhje perfekte për darkat gjatë javës.





Përbërësit:

300 gr shparguj

280 gr oriz

100 gr molusqe (të qëruara dhe ngrira)

gjysmë qepë

majdanoz

vaj ulliri

verë e bardhë (e thatë)

lëng perimesh





Përgatitja:





1. Për të bërë orizin me molusqe dhe shparguj, lërini të shkrijnë midhjet.





2. Pastroni shpargujt, hiqni majat dhe këmbët ndajini në copa të vogla dhe gatuajini në mikrovale për 4 minuta.





3. Grijeni ndërkohë qepën dhe skuqeni në një tigan me 3 lugë vaj ulliri.





4. Skuqni pak dhe orizin bashkë me qepën, më pas shuajeni me verë dhe në fund të gatimit hidhni lëngun e perimeve shumë të nxehtë, por duke e shtuar herë pas here.





5. Shtoni në mes të gatimit shpargujt me midhjet me pak nga uji i tyre.